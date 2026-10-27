В Баку проходит 9-й Диалог по Целям устойчивого развития при участии ООН

В столице Азербайджана сегодня начался 9-й Диалог по Целям устойчивого развития при участии ООН, посвященный климатическим обязательствам и экологическим вопросам энергетического сектора республики.

В Баку сегодня начался 9-й Диалог по Целям устойчивого развития (ЦУР). Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.

Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).