Журналисты иностранных СМИ отправились в тур по Северному Кавказу

На Северном Кавказе сегодня стартовал пресс-тур по региону, в котором принимают участие иностранные журналисты: в ходе поездки они посетят Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию и узнают о туристическом потенциале региона.

Иностранные журналисты сегодня отправились в пресс-тур по Северному Кавказу, цель которого – познакомить представителей иностранных средств массовой информации (СМИ) с инвестиционным и туристическим потенциалом двух республик региона, сообщила продюсер проекта "Это Кавказ" Ася Асрян.

"С 28 по 31 октября участники пресс-тура посетят Карачаево-Черкесию (КЧР) и Кабардино-Балкарию (КБР), где ознакомятся с инвестиционным и туристическим потенциалом регионов. Программа включает посещение сельскохозяйственных предприятий, инфраструктурных и туристических объектов"

- Ася Асрян

В поездке участвуют журналисты эмиратской газеты "Аль-Халидж", китайского информационного агентство "Синьхуа", узбекистанской газеты "Мир новостей. Узбекистан", афганского "Арзо ТВ", казахстанского телеканала "Хабар"и другие, передает ТАСС.

Гости посетят Черкесск и его завод по переработке баранины, а также курорт "Архыз", Нижне-Архызские храмы и музей археологии Западной Алании. В Кабардино-Балкарии путешественники побывают в знаменитых яблоневых садах, увидят курорт "Эльбрус", посетят кондитерскую фабрику и прогуляются по Нальчику.

В программе тура запланирована большая деловая часть, в которой журналистов ждут встречи с представителями органов власти регионов, а также представителями бизнес-сообщества, добавила Ася Асрян.