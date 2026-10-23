Казахстан потратит $14,2 млрд на модернизацию инфраструктуры

Власти Казахстана запланировали масштабное обновление социальной и транспортной инфраструктуры. На модернизацию будет выделено $14,2 млрд.
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал указание направить 6,5 трлн тенге (около $14,2 млрд) на обновление инфраструктуры. Модернизация будет проведена за счет средств Национального фонда.
По словам Токаева, власти модернизируют объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры во всех регионах центральноазиатской республики.
На реализацию социальных проектов будет выделено 1,5 трлн тенге (около $3,28 млрд) в течение ближайших четырех месяцев.
По словам президента Казахстана, суммарное производство товаров и услуг в Казахстане в этом году достигнет отметки в $400 млрд, а объем золотовалютных резервов составил более $130 млрд.