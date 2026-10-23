Вестник Кавказа

Казахстан потратит $14,2 млрд на модернизацию инфраструктуры

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Власти Казахстана запланировали масштабное обновление социальной и транспортной инфраструктуры. На модернизацию будет выделено $14,2 млрд.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал указание направить 6,5 трлн тенге (около $14,2 млрд) на обновление инфраструктуры. Модернизация будет проведена за счет средств Национального фонда. 

По словам Токаева, власти модернизируют объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры во всех регионах центральноазиатской республики. 

На реализацию социальных проектов будет выделено 1,5 трлн тенге (около $3,28 млрд) в течение ближайших четырех месяцев. 

По словам президента Казахстана, суммарное производство товаров и услуг в Казахстане в этом году достигнет отметки в $400 млрд, а объем золотовалютных резервов составил более $130 млрд.

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