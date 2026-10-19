Катар рассчитывает на укрепление партнерства с РФ

Доха нацелена на укрепление двустороннего партнерства с Москвой, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Глава Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что Доха рассчитывает на укрепление связей с Москвой в рамках двустороннего партнерства. Об этом Аль Тани заявил после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы рассчитываем на продолжение совместной работы для расширения горизонтов нашего двустороннего партнерства и укрепления совместной координации, что служит интересам наших стран и способствует укреплению безопасности и стабильности"

– Тамим бен Хамад Аль Тани

Аль Тани ранее прибыл в Москву на саммит Форума стран - экспортеров газа. По словам эмира Катара, стороны обсудили важнейшие региональные и международные вопросы.