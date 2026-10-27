Рябков: Москва и Вашингтон ведут "плотный интенсивный" диалог

Плотный диалог поддерживается между Россией и США, американская сторона видит в РФ потенциально значимого партнера, рассказали в МИД РФ.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил об интенсивном диалоге между Москвой и Вашингтоном.

"Сегодня с администрацией Трампа ведется плотный интенсивный диалог. Мы рассчитываем, что усилия президента США и его команды, в частности, на украинском направлении, позволят приблизить момент, когда мы сможем реально говорить о запуске устойчивого, надежного, прочного урегулирования"

– Сергей Рябков

Он отметил, что урегулирование должно соответствовать положениям конституции РФ и позволить решить некоторые первопричинные проблемы в самых разных областях.

Беседуя с журналистами на полях экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" замглавы МИД РФ добавил, что в США есть те, кто хочет сотрудничать с Россией, и видит в ней потенциально значимого партнера, передает ТАСС.

"Выборы в любой стране - это важный инструмент замера общественного мнения. В случае с США налицо большой разрыв в подходе к международным делам между элитами, включая компонент Конгресса, и людьми, которые далеки от политики. Они хотят мира, хотят сотрудничества, хотят благополучной жизни и видят в России, несмотря на всю пропаганду, потенциально значимого партнера"

– Сергей Рябков

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины могут пройти в Абу-Даби в первой половине ноября.