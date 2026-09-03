Строительство первой АЭС в Казахстане может начаться в 2027 году

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что строительство первой в Казахстане АЭС может начаться уже в 2027 году наряду с подписанием соглашения по второй станции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство первой в стране АЭС "Балхаш" и подписание соглашения по возведению второй станции "Мойынкум" планируются на 2027 год. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к народу на заседании Курултая республики.

"Полагаю, возможно, может быть и необходимо уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш". Разумеется, все переговорные позиции должны быть тщательно отработаны и согласованы с точки зрения учета национальных интересов Казахстана"

- Касым-Жомарт Токаев

Проект атомной электростанции "Балхаш" реализуется при участии госкорпорации "Росатом". Решение выбрать компанию для возведения первой станции было принято властями республики в 2025 году, а для строительства второй АЭС в приоритете рассматривается сотрудничество с CNNC.