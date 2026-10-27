Азербайджан обновит весь автобусный парк страны

В будущем 2027 году по дорогам Азербайджана будут ходить только новые современные экологичные автобусы, заявил в выступлении на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития, проходящем в Баку, заместитель министра транспорта страны.

В скором времени на улицах городов и на внутренних междугородних маршрутах в Азербайджане не останется старых автобусов - все они будут заменены на новые, заявил, выступая на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

"На протяжении последних трех лет количество автобусов возросло с 1 700 до 2 600 - это прирост на 900 единиц. Все дополнительные автобусы представляют собой экологически чистый транспорт, поскольку функционируют на компримированном природном газе (CNG) и электрической тяге"

- Рахман Гумматов

В ближайшие годы весь пассажирский общественный транспорт будет заменен на новый, современный, удобный и экологичный. Только к концу текущего 2026 года в эксплуатацию будет введено около 500 таких автобусов, - подчеркнул замминистра, сообщает Report.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти армянской столицы тоже приняли решение полностью отказаться от общественного транспорта на двигателях внутреннего сгорания в пользу экологичных электробусов и троллейбусов, вскоре город закупит новую партию электротранспорта.

Китайские троллейбусы Yutong и Zhongtong поступили в город в первом квартале 2026 года. Они заменили 30 троллейбусов производства российского завода ЛиАЗ, которые эксплуатируются уже почти 20 лет, после чего в столице будет эксплуатироваться 75 новых троллейбусов, отметил мэр Еревана Тигран Авинян.