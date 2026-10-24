28 отелей и два аквапарка появятся на море в Дагестане до 2030 года

В течение трех лет дагестанский Каспийский кластер прирастет 28 отелями, аквапарками и другой туристической инфраструктурой.

В Каспийском прибрежном кластере в Дагестане до 2030 года построят десятки отелей и другие объекты туристической инфраструктуры.

"До 2030 года в рамках развития Каспийского прибрежного кластера запланировано строительство 28 гостиниц, 14,5 тыс. мест размещения и 7,2 тыс номеров, а также четырех многофункциональных комплексов, двух аквапарков и другой инфраструктуры"

– правительство Дагестана

Каспийский кластер – часть масштабного федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в разных регионах страны создаются новые пляжные курорты.