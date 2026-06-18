Парламент Армении ратифицировал соглашение по проекту TRIPP

Парламент Армении ратифицировал соглашение о "Маршруте Трампа". За принятие документа проголосовали 63 депутата.
Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).
В пользу соглашения выступили 63 парламентария страны, против ратификации проголосовали 32 человека, воздержавшихся не зафиксировано.
Ранее армянская оппозиция в лице фракции "Армения" заявила, что выступит против ратификации соглашения.
Напомним, что договоренности по организации "Маршрута Трампа" были достигнуты в ходе трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне в августе 2025 года.