Вестник Кавказа

Парламент Армении ратифицировал соглашение по проекту TRIPP

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Армении ратифицировал соглашение о "Маршруте Трампа". За принятие документа проголосовали 63 депутата.

Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP). 

В пользу соглашения выступили 63 парламентария страны, против ратификации проголосовали 32 человека, воздержавшихся не зафиксировано. 

Ранее армянская оппозиция в лице фракции "Армения" заявила, что выступит против ратификации соглашения. 

Напомним, что договоренности по организации "Маршрута Трампа" были достигнуты в ходе трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне в августе 2025 года.

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