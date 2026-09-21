Крыму грозит новый погодный армагеддон

Уже сегодня вечером в Крыму прогнозируют сильные ливни, которые продлятся как минимум два дня – сильнее всего они скажутся на южных и центральных районах республики, которые уже пострадали от сентябрьских подтоплений.

Крымские метеорологи выдали неутешительный прогноз по погоде – уже сегодня вечером на полуострове ожидаются сильные дожди, которые продлятся как минимум два дня, экстренное предупреждение по этому поводу уже распространило главное управление МЧС России по Республике Крым.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 октября, ночью 29 октября в южных и центральных районах Крыма ожидаются сильные дожди"

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Для Крыма, который еще не пришел в себя после первой волны проливных дождей, вызвавших подтопления именно в южных и центральных районах республики, это станет новым испытанием, передает ТАСС.

В республике до сих пор продолжается ликвидация последствий стихии. По данным МЧС, 33 объекта уже освобождены от воды, четыре еще остаются подтопленными.

Напомним, ранее мы писали о том, что ливни и сильный ветер, обрушившиеся на Крым в конце сентября, сильнее всего ударили по Алуште и Бахчисарайскому району полуострова – из-за оборванных линий электропередач света не было в 13 крымских поселках.

Ливни и грозы оставили на территории Бахчисарайского района 60 мм осадков, на горе Кара-Даг - 44 мм, чуть слабее залило Симферополь и Симферопольский район – там зафиксировано 18 мм осадков.