Более 30 км поврежденных из-за оползней газовых сетей обновили в Дагестане

Компания "Газпром" обновила свыше трех десятков километров газовых сетей. Они получили повреждения в результате оползней.

Специалисты АО "Газпром газораспределение Дагестан" выполнили в республике реконструкцию и капитальный ремонт газовых сетей общей протяженностью 35 км, которые были повреждены минувшей весной из-за оползней. Об этом информирует пресс-служба компании.

Работы охватили Ахтынский, Бабаюртовский, Ботлихский, Гергебильским, Гумбетовский, Кайтагский, Курахский, Табасаранский, Тарумовский и Цумадинский районы Дагестана.

"В ходе работ специалисты провели замену газопроводов, установили и забетонировали опоры, расчистили охранные зоны. Кроме того, отдельные участки газопроводов проложили по новым схемам и маршрутам"

– гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов

Он отметил, что это повысит устойчивость газораспределительной инфраструктуры к воздействию природных факторов в условиях сложного рельефа.

Напомним, 28 марта и 4-5 апреля на Дагестан обрушились ливни, приведшие к масштабному наводнению. В результате в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Кроме того, 7-8 июля сильные осадки спровоцировали камнепад и сход оползня. Повреждения получили инфраструктурные объекты.