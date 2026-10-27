Армения не планирует возвращаться в ОДКБ - Мирзоян

Арарат Мирзоян сообщил, что Армения не планирует возобновлять работу в ОДКБ и менять свою официальную позицию по вопросу заморозки членства в организации.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван не видит возможности возобновить работу в составе ОДКБ. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзером.

​"Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили свое членство"

- Арарат Мирзоян

​Глава армянского МИД отметил, что республика не намерена менять позицию, а инициативы Генерального секретариата и других стран блока о возвращении Армении в состав ОДКБ лишены практического смысла.

​"Если другие участники этой структуры или генеральный секретариат делают какие-то заявления, то напрасно. Мы не собираемся менять свое отношение и не видим своего возвращения в ОДКБ"

- Арарат Мирзоян

​Отметим, подобное заявление главы МИД Армении стало ответом на слова бывшего генсека ОДКБ Николая Бордюжи о необходимости исключить республику из блока, так как она не участвует в работе организации, но при этом требует согласования решений.