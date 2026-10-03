Вестник Кавказа

Заседание СМИД ОТГ пройдет завтра в Турции

Заседание СМИД ОТГ пройдет завтра в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Саммит ОТГ пройдет в Анкаре в конце текущей рабочей недели. В рамках саммита состоится заседание Совета глав МИД ОТГ.

В четверг, 29 октября, в Анкаре пройдет заседание Совета министра иностранных дел стран Организации тюркских государств (ОТГ)

Встреча состоится в рамках 13-го саммита ОТГ. 

Это будет уже пятая в этом году встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран Организации тюркских государств в таком формате.

Ожидается, что стороны проведут консультации по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обсудят шаги по дальнейшей институционализации организации.

Напомним, 13-й саммит ОТГ стартует в Анкаре в четверг. Он будет идти два дня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1320 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.