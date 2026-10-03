Заседание СМИД ОТГ пройдет завтра в Турции

Саммит ОТГ пройдет в Анкаре в конце текущей рабочей недели. В рамках саммита состоится заседание Совета глав МИД ОТГ.

В четверг, 29 октября, в Анкаре пройдет заседание Совета министра иностранных дел стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Встреча состоится в рамках 13-го саммита ОТГ.

Это будет уже пятая в этом году встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран Организации тюркских государств в таком формате.

Ожидается, что стороны проведут консультации по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обсудят шаги по дальнейшей институционализации организации.

Напомним, 13-й саммит ОТГ стартует в Анкаре в четверг. Он будет идти два дня.