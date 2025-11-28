Вестник Кавказа

Всемирный форум гастрономического туризма пройдет в Азербайджане в 2027 году

Азербайджанский завтрак
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская Габала примет Всемирный форум гастрономического туризма в 2027 году. Представители мировой туриндустрии познакомятся с национальной кухней Азербайджана.

Азербайджан избран площадкой проведения Всемирного форума гастрономического туризма. Мероприятие пройдет в 2027 году в Габале

"В рамках форума представители международной туристической и гастрономической отраслей смогут ознакомиться с национальной кухней Азербайджана, его кулинарными традициями и местными продуктами"

– Госагентство по туризму АР

Габала была выбрана в качестве площадки проведения форума Всемирной туристской организацией (UN Tourism).   

Отметим, что форум проводится с 2015 года. Целью мероприятия является координация усилий предпринимателей в сферах туризма и гастрономии.

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