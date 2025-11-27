Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении провели встречу в Габале

В азербайджанском городе Габала сегодня состоялась встреча комиссий по делимитации границы Азербайджана и Армении.

Очередная, 12-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном состоялась сегодня в Габале.

Она прошла под председательством заместителя премьер-министра АР Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

На встрече стороны отметили достигнутую по итогам предыдущей встречи, которая состоялась 16 января 2025 года, договоренность о старте комплекса работ по делимитации госграницы с северного участка – с района точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Армении и Азербайджана с Ираном.

Участники встречи детально обменялись мнениями по поводу организационных и технических вопросов, которые касаются делимитационных мероприятий. Кроме того, обсуждались проекты инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели отдельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Что касается даты будущей встречи, то стороны договорились определить ее в рабочем порядке. Она пройдет в одном из городов Армении.