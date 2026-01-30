Армения и Индия намерены развивать оборонное партнерство

Вопросы региональной безопасности и совместные оборонные программы стали главными темами встречи министра обороны Армении с начальником штаба ВС Индии.

В рамках официального визита в Армению начальника Штаба обороны ВС Индии генерала Анила Чаухана состоялась его встреча с главой Минобороны республики Суреном Папикяном. Информацию об этом опубликовало армянское военное ведомство.

Министр обороны Армении назвал оборонное сотрудничество с Индией успешным и подчеркнул, что для его развития ключевое значение имеет системная работа по выполнению совместных программ.

Индийский военачальник выразил готовность к последовательному развитию двусторонних связей, отметив важность как реализации текущих планов, так и формирования новой совместной повестки.

"В ходе встречи также были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности"

— министерство обороны Армении