Запуск аэропорта в Абхазии подтолкнул развитие туризма в Гулрыпшском районе

В Абхазии с момента запуска Сухумского аэропорта на 50% возросло количество койко-мест в Гулрыпшском районе, открылось свыше 90 новых мест размещения для туристов.

Открытие единственного в Абхазии аэропорта в селе Бабушара Гулрыпшского района стало стимулом для развития туристической инфраструктуры района, поделился заместитель главы муниципалитета Нури Тарба.

Он отметил значительный рост количества мест туристического размещения за прошедший год.

"В 2024 году было 1200 койко-мест, а в 2025 превысило 1800, что на 50% больше. У нас есть положительная динамика"

– Тарба

Было запущено 93 новых объекта размещения за год.

С открытием Сухумского аэропорта Гулрыпшский район привлекает все больше туристов, а также стал интересен инвесторам, заметил Тарба, передает Sputnik.

Напомним, авиагавань в Абхазии возобновил работу после 30-летнего перерыва 1 мая прошлого года.