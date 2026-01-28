Титов провел встречу c зампостпреда США при ООН

Спецпредставитель президента России Борис Титов сегодня в Нью-Йорке провел переговоры с заместителем постпреда США при ООН Дэном Негреа.

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе визита в США встретился в Нью-Йорке с заместителем постпреда США при ООН Дэном Негреа, об этом рассказали в постпредстве РФ при ООН.

"Собеседники согласились в том, что реализация целей устойчивого развития и "Повестки-2030" находится в кризисе, и в том, что необходимо начать прорабатывать контуры международного взаимодействия на период после 2030 года, которые более эффективно будут содействовать глобальному росту"

– постпредство РФ при ООН

Кроме того, стороны достигли договоренности о том, что будут соотносить подходы, опираясь при этом на экономическую природу сотрудничества Москвы и Вашингтона. При этом предполагается активизировать внутренние ресурсы, а также работать над развитием инвестиционных возможностей в развивающихся государствах.

"В этой связи Россия предлагает программу поддержки передачи цифровых технологий, которая позволяет вывести бизнес из тени и нарастить доходы бюджета"

– постпредство РФ при ООН