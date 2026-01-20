Азербайджан и Оман обсудили двусторонние отношения

Председатели парламентов Азербайджана и Омана провели встречу в Маскате. Стороны обсудили перспективы для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Совета Шуры Омана шейхом Халидом бин Хилалом Аль Мавали.

Встреча состоялась в рамках официального визита Гафаровой в Оман 29 января, информирует отдел прессы и связей с общественностью парламента АР.

Председатель Совета Шуры выразил удовлетворение высоким уровнем политических и других связей между Оманом и Азербайджаном, а также отметил, что визит в Маскат спикера Милли Меджлиса будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

Кроме того Аль Мавали подчеркнул, что близость азербайджанского и оманского народов также создает прочную основу для укрепления межгосударственных отношений.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что первая встреча с оманским коллегой состоялась в Алжире в январе 2023 года, с тех пор стороны регулярно проводят встречи и обсуждения в рамках международных организаций.

Сахиба Гафарова указала на значимость нынешнего визита, заметив: что во всех сфера имеется потенциал для развития двустороннего сотрудничества.

Она также сообщила, что открытие посольства Азербайджана в Омане вывело двусторонние отношения на новый уровень.

В рамках встречи стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой в международных организациях. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, туризме.

Было отмечено, что взаимодействию в сферах культуры и образования придаст импульс визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Оман, состоявшийся в начале января этого года.