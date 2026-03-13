МЭА направит свои резервы на рынок в ближайшее время

Международное энергетическое агентство сообщило о скором попадании на рынки нефти и нефтепродуктов из его чрезвычайных запасов.

Поставки нефти и нефтепродуктов из чрезвычайных запасов стран МЭА, обещанные некоторое время назад в связи с кризисом и-за фактической блокады Ормузского пролива, начнут попадать на рынки уже совсем скоро, такое сообщение опубликовано на сайте агентства.

"Нефть из чрезвычайных запасов МЭА вскоре начнет поступать на мировые рынки, в соответствии с заявлением от 11 марта, в котором говорится о намерении стран-членов выделить 400 млн баррелей нефти в связи с перебоями поставок, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке"

– МЭА

Точные сроки поставок зависят от региона. В Азии и Океании они стартуют "немедленно". А вот в Америке (как Северной, так и Южной), а также в Европе их стоит ждать предварительно в конце марта.

Из сообщения следует, что на рынки американских стран попадут 172,2 млн баррелей нефти из госрезервов плюс 23,6 млн баррелей из иных источников. Азия и Океания получат 66,8 млн баррелей из госрезервов, промышленные запасы станут источником 41,8 млн баррелей, причем большую часть этих объемов – 60% – составит нефть, остальное – нефтепродукты. Европе стоит ждать 32,7 млн баррелей из госзапасов, а также 74,8 млн из промышленных, в том числе 32% нефти, 68% – нефтепродуктов.