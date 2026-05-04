Пашинян: после мирного договора с Баку будут подписаны документы об отраслевом сотрудничестве

После заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, по словам Никола Пашиняна, Баку и Еревану предстоит подписать документы по отраслевому сотрудничеству.

Налаживание азербайджано-армянских отношений не завершится после подписания мирного договора – сторонам предстоит подписать также документы об отраслевом сотрудничестве, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления с совместным заявлением с председателем Совета ЕС Антониу Коштой и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения-ЕС в Ереване.

"Подписание и ратификация мирного соглашения не означает завершение работы. Напротив, уже из текста соглашения очевидно, что после его подписания потребуется заключение новых договоренностей, в том числе по отраслевому сотрудничеству"

– Никол Пашинян

Глава правительства Армении обратил внимание на большое значение развития транспортных связей. Он уточнил, что в этой области Баку и Ереван ведут сотрудничество уже сейчас, хотя особого соглашения еще не существует.

Премьер-министр подчеркнул важность взаимного открытия дорог, а также границы Армении с Турцией. Он отметил, что не сомневается в том, что это действительно случится.

Армянский лидер сделал акцент на ключевом значении полной разблокировки коммуникаций для свободного передвижения людей и перевозки грузов, а также для торговли. В основе такого сотрудничества, указал Пашинян, должны лежать беспрепятственное транспортное сообщение и обязательное взаимоуважение территориальной целостности и суверенитета.

По словам премьер-министра, эти подходы уже нашли отражение в трехсторонних договоренностях, заключенных на саммите в Вашингтоне в августе 2025 года.

"Хочу также сказать, что в этой сфере существует огромный потенциал, который, на мой взгляд, уже находится на стадии реализации"

– Никол Пашинян

Армянский премьер с удовлетворением отметил, что между Ереваном и Баку фактически воцарился мир. Он обратил внимание на то, что впервые в совместной истории стороны применяют одну и ту же либо схожую риторику, в том числе и он сам.

"Мы учимся жить в условиях мира. Более того, мы еще пытаемся понять, что такое мир, что он собой представляет, какой у него образ и содержание"

– Никол Пашинян