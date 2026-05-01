На горнолыжном курорте в Абхазии может появиться 200 км трасс

Сотни километров трасс для катания, тысячи номеров для туристов и тысячи рабочих – все это может появиться в Абхазии, если проект горнолыжного курорта, будет реализован.

Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия рассказал, что республике даст реализация совместного с РФ проекта по созданию в горах Абхазии нового курорта.

Согласно макету горнолыжного курорта, который был представлен на Кавказском инвестиционном форуме в конце апреля, планируется создать 200 км горнолыжных трасс. Также в планах строительство объектов размещения на 6 тыс номеров и более 70 км автодорог.

"По предварительным подсчетам, если бы этот проект начал функционировать в ближайшее время, его работа могла бы создать 6 тысяч новых рабочих мест, как на самом курорте, так и в смежных сферах – логистика, общественное питание, производство продуктов питания"

– Миквабия

Он отметил, что ожидаемый вклад объекта в ВВП Абхазии составит 25%. При этом министр добавил, что пока проект далек от реализации.

"Сейчас не идет речь о проектной документации, а о предварительной проработке проекта широкими мазками, ориентиры на то, на что мы можем выйти с учетом нашего ландшафта, транспортной доступности"

– Миквабия