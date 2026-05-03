Экстренные службы перешли на усиленный режим работы в Северной Осетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие сутки в Северной Осетии ожидается сильные дожди с градом. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Экстренные службы Северной Осетии переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающейся непогодой в республике. Об этом написал на своих страницах в соцсетях глава региона Сергей Меняйло.

Он отметил, что в ближайшие 24 часа в Северной Осетии прогнозируются сильные дожди с грозой и градом. Меняйло добавил, что из-за непогоды вода в реках может подняться до неблагоприятного уровня.

"На территории Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, в ближайшие сутки в республике ожидаются сильные осадки: мокрый снег, ливни с грозой, возможен град и усиление ветра. На реках прогнозируется подъём уровня воды до неблагоприятных отметок. Все экстренные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим работы"

– глава Северной Осетии

Он уточнил, что в региональном МинЖКХ круглосуточно работает оперативный штаб.

Кроме того, Меняйло обратился к жителям республики с просьбой быть осторожными и внимательными.

