Бегуны из России, Грузии и других стран приняли участие в "Бакинском марафоне"

Спортсмены из многих стран мира приняли участие в "Бакинском марафоне". В этом году участники впервые бежали полную дистанцию в 42 км.

В столице Азербайджана завершился "Бакинский марафон 2026". В мероприятии приняли участие представители многих стран мира, в том числе граждане России, Грузии, США, Узбекистана и других стран.

Спортивный праздник объединил не только спортсменов, но и общественно-политических деятелей, а также представителей творческой интеллигенции. "Бакинский марафон" этого года впервые был проведен на полноценной дистанции в 42 км, за преодоление которой участникам выдавали медаль.

Однако мотивировала показать лучшее время не только медаль, но и денежная награда. В этом году победитель марафона получил 6 тыс манатов, серебряный призер – 4 тыс манатов, а бронзовый медалист – 2 тыс манатов.

Отметим, что спортивный праздник был организован Фондом Гейдара Алиева.