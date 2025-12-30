Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ

Министерство финансов предполагает положительный экономический рост России, такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, на фоне общемирового экономического кризиса, от российской экономики можно ожидать стабильности и тенденции к ее положительной динамике.

"В прогнозах – положительный рост"

– Антон Силуанов

Кроме того, российский бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за подорожания нефти, сообщил глава финансового ведомства в интервью "Вестей".