В Ленкорани проходит фестиваль Всемирного форума городов

В азербайджанской Ленкорани сегодня стартовал фестиваль Всемирного форума городов – подготовительный этап Тринадцатой сессии форума, которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Центром притяжения общественности стал Ленкоранский государственный университет, где в первой половине дня прошла информационная сессия, посвященная WUF13 – на ней выступили заведующий сектором по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата главы Исполнительной власти города Ленкорань Сейран Алышов, официальный представитель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу, генеральный менеджер по контенту и связям со СМИ операционной компании "WUF13 Азербайджан" Эльдар Расулов, которые представили подробную информацию о предстоящем форуме и рассказали, какие темы будут обсуждаться на нем, передает АЗЕРТАДЖ.

Так, Сейран Алышов поведал, как в Ленкорани, расположенной на Великом шелковом пути, охраняется культурное наследие, успешно сочетающееся с современными образцами архитектуры. В городе стремительно растет население, в нем ятся современные жилые здания, проводятся реставрационные работы и закладываются новые парки.

Рамиз Идрисоглу рассказал о современной градостроительной политике Азербайджана, а также о работах, проводимых в стране в этом направлении, в том числе в городском планировании и новых подходах к этому непростому процессу.

Эльдар Расулов пригласил молодежь на Тринадцатую сессию Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Вечером фестиваль продолжился общественными программами, которые проходят под открытым небом. В ходе его работы пройдет множество интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий, в ходе которых жители узнают, как организуется устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего, говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в скором времени у азербайджанского города Ленкорань будет собственный генеральный план, который позволит развивать его в строгом соответствии с основополагающим документом градостроительства. Власти Азербайджана начали разработку генерального плана города, говорится в сообщении Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре.

Напомним, город-порт Ленкорань расположена на юго-востоке Азербайджана недалеко от границы с Ираном в северном Талыше. Он находится в пределах Ленкоранской низменности и лежит вдоль береговой линии Каспийского моря, в месте впадения в него реки Ленкорань.