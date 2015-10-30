Будет разработан генплан города Ленкорань

У азербайджанского города Ленкорань будет собственный генеральный план, который позволит развивать его в строгом соответствии с основополагающим документом градостроительства.

Власти Азербайджана начали разработку генерального плана города Ленкорань, говорится в сообщении Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре.

"Подготовительные работы в связи с этим уже начались. Предположительно, работы по разработке генерального плана города обойдутся в 783 869,39 манатов"

- госкомитет Азербайджана по градостроительству и архитектуре

Напомним, город-порт Ленкорань расположена на юго-востоке Азербайджана недалеко от границы с Ираном в северном Талыше. Он находится в пределах Ленкоранской низменности и лежит вдоль береговой линии Каспийского моря, в месте впадения в него реки Ленкорань.

В регионе активно развивается туризм. Благодаря уникальному климату, в сельском хозяйстве Ленкорани процветает цитрусовое и субтропическое плодоводство, в районе также растут кипарис, лавр, тунг, пальма, киви, эвкалипт и бамбуковые.

В самой Ленкорани множество национальных парков, где сохранилось разнообразие фауны и флоры. Гызыл-Агачский государственный заповедник насчитывает более 250 видов растений, 30 видов рыб и более 220 видов птиц. Ленкорань также известна парротией, или "железным деревом".