Самолеты свяжут Москву и Ленкорань

Новое международное направление запускает авиакомпания Utair. Самолеты полетят из Москвы в Ленкорань - приморский город в Азербайджане.

Прямой рейс Москва-Ленкорань появится в расписании перевозчика Utair этим летом.

"С 22 июня Utair запускает рейсы из Москвы в Ленкорань - город на юге Азербайджана. Отправиться к берегу Каспийского моря можно будет по субботам"

– авиакомпания

Авиарейсы будут осуществляться раз в неделю, рейс вечерний с вылетом из Москвы в 17.00. Полетное время - 3 часа 40 минут.

Ленкорань находится на берегу Каспийского моря, это один из самых древних и самых южных городов Азербайджана.