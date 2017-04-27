Самолеты свяжут Москву и Ленкорань

Новое международное направление запускает авиакомпания Utair. Самолеты полетят из Москвы в Ленкорань - приморский город в Азербайджане.
Прямой рейс Москва-Ленкорань появится в расписании перевозчика Utair этим летом.
"С 22 июня Utair запускает рейсы из Москвы в Ленкорань - город на юге Азербайджана. Отправиться к берегу Каспийского моря можно будет по субботам"
– авиакомпания
Авиарейсы будут осуществляться раз в неделю, рейс вечерний с вылетом из Москвы в 17.00. Полетное время - 3 часа 40 минут.
Ленкорань находится на берегу Каспийского моря, это один из самых древних и самых южных городов Азербайджана.