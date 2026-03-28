Наследие предков будут изучать в этноцентре во Владикавказе

В столице Северной Осетии вскоре откроется этнический центр "Дом предков", который будет работать над сохранением родного языка и традиционных семейных ценностей, сообщили в некоммерческой организации "Этноцентр "Дом предков".

"Проект направлен на продвижение традиционных российских ценностей посредством культуры и креативной индустрии. Он станет важным вкладом в сохранение этнокультурного многообразия России и укрепление национальной идентичности молодежи во Владикавказе и Северной Осетии"

Этноцентр станет центром притяжения для тех, кто интересуется тем, как веками формировался повседневный уклад жителей региона: здесь можно будет узнать о старинных мотивах в одежде, украшениях, музыкальных инструментах и предметах их домашнего обихода, передает портал "Это Кавказ".

Проект будет образовательным – информацию люди будут получать через интерактивные выставки, мастерские и фольклорные фестивали, в которые будут глубоко интегрированы искусство и литература Северной Осетии, народные художественные промыслы, традиционная музыка и декоративно-прикладное искусство ее народа.

Напомним, "Дом предков" стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.