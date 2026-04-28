Представители руководства ЕС прибыли в Армению

Делегация Евросоюза прилетела в армянскую столицу для участия в первом саммите Армения-ЕС и VIII саммите Европейского политического сообщества.
Представители Брюсселя уже прибыли в Ереван для участия в грядущем VIII саммите Европейского политического сообщества и первом саммите Армения-ЕС, сообщт армянские СМИ.
Уточняется, что в столицу Армении прилетели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, председатель Европарламента Роберта Мецола и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
В аэропорту Звартноц европейских делегатов встретили спикер парламента Армении Ален Симонян и замглавы МИД Армении Ваан Костанян.
Напомним, VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) прохойдет 4–5 мая 2026 года в столице Армении – Ереване. На встрече ожидается участие лидеров более 40 стран.