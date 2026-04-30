США расширили переговорную команду для контактов с Ираном

В аппарат спецпосланника США по мирным миссиям Стива Уиткоффа вошел еще один эксперт. Ранее он работал руководителем аппарата Группы действий по Ирану в Госдепе.

В команду Соединенных Штатов по переговорам с Ираном официально вошел Ник Стюарт, исполнительный директор по адвокации в FDD Action. Об этом написал на своих страницах в соцсетях член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк Клаудия Тенни.

Стюарт вошел в аппарат спецпосланника по мирным миссиям Стива Уиткоффа. Ранее Стюарт уже работал в администрации президента США Дональда Трампа. Он был руководителем аппарата Группы действий по Ирану в Госдепе, работая под руководством Брайана Хука.

По словам Тенни, присоединение Стюарта к переговорной команде – выдающееся дополнение. Она отметила, что он один из самых проницательных американских экспертов по политике в отношении Ирана, который поможет США заключить сделку с Исламской Республикой.

Напомним, с 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Изначально он был рассчитан на 14 дней, однако потом Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта. В апреле в Пакистане состоялся один раунд ирано-американских переговоров, однако он не привел к окончательному мирному соглашению.