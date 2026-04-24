Указ о "Золотых визах" подписали в Казахстане

В Казахстане вводят "Золотые визы", получать которые смогут смогут IT-специалисты и инвесторы. Обладателей таких типов виз освободят от ряда обязанностей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, направленный на совершенствование миграционной политики для привлечения в страну талантов, квалифицированных специалистов и инвесторов.

Согласно указу, IT-специалисты и инвесторы смогут получать "Золотую визу", которая будет приравнивать их по статусу к гражданам страны в доступе к госуслугам. Иностранцев с таким типом визы освободят от индивидуального подоходного налога и от ряда других обязанностей.

Кроме того, вводятся бизнес-визы для инвесторов и членов советов директоров, визы квалифицированных работников, доступные ученым, медикам, культурным деятелям и выпускникам "ведущих мировых вузов", визы временного работника – участника инвестпроекта.

По задумке властей РК, "Золотая виза" и другие меры, которые предусмотрены указом, должны будут упростить для квалифицированных специалистов и инвесторов пребывание в республике. Ожидается, что это поможет привлекать в страну талантливых иностранцев.

Кроме того, указ предполагает создание цифровых платформ для подачи заявлений от иностранцев в режиме "одного окна".