Вестник Кавказа

США готовятся к "короткой и мощной" волне ударов по Ирану – источники

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Американские военные, по данным источников, разработали план нанесения кратковременных, но сильных ударов по Ирану – чтобы выйти из переговорного тупика.

Вашингтон создал план совершения новых ударов по Ирану, в рамках "короткой и мощной" волны, пишет портал Axios, ссылаясь на собственные источники.

В публикации говорится со ссылкой на президента Дональда Трампа, что США фактически отказались от иранской инициативы по проведении переговоров в три этапа. Как пишет издание, глава государства не согласился с предложением Тегерана разблокировать Ормузский пролив и прекратить морскую блокаду, а переговоры по ядерной программе отложить.

Вместо этого Центральное командование ВС США (CENTCOM), сообщает портал, разработало план "короткой и мощной" волны атак на Иран, причем целями должны стать и объекты гражданской инфраструктуры. Таким образом предполагается вынудить иранское руководство возвратиться за стол переговоров, причем уже с более гибкой позицией.

