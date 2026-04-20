Армения и Турция обсудили восстановление железной дороги Гюмри–Карс

В Карсе прошла встреча армянской и турецкой делегаций по вопросу восстановления и запуска железной дороги Гюмри–Карс.

Представители Армении и Турции провели переговоры по вопросам восстановления и эксплуатации железнодорожной линии Гюмри–Карс. Об этом сообщает МИД Армении на своем сайте.

Встреча прошла в турецком городе Карс в рамках договоренностей, направленных на урегулирование связей между Арменией и Турцией. Участники переговоров подчеркнули важность скорейшего запуска железнодорожного сообщения между странами для развития транспортной инфраструктуры региона.

"В соответствии с соглашениями, достигнутыми в рамках нормализации арменско-турецких отношений, 28 апреля в Карсе состоялось заседание Совместной рабочей группы Армения-Турция по восстановлению и вводу в эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс "

– МИД Армении

При этом конкретные детали прошедшего заседания встречи пока не разглашаются. В частности, стороны не стали раскрывать состав участвовавших делегаций и не обозначили дальнейшие планы рабочей группы по реализации проекта.