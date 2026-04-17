Пашинян: Армения намерена развивать отношения с Азербайджаном и Турцией

Никол Пашинян заявил, что Армения намерена развивать отношения с Азербайджаном и Турцией. По его словам, обсуждать ключевые вопросы Ереван планирует напрямую, а не через посредников.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для стабильного будущего страны необходимо налаживать прямое взаимодействие с соседними государствами, включая Турцию, Азербайджан, Грузию и Иран. Об этом он сообщил на презентации предвыборной программы партии "Гражданский договор".

"Регионализация играет ключевую роль в формировании сбалансированной внешней политики, главной целью которой является обеспечение способности Армении не только жить, но и комфортно развиваться в своей среде без внешней поддержки. В этом смысле дальнейшее развитие отношений с Грузией, Исламской Республикой Иран, Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой имеет большое значение, и партия будет следовать этим путем"

- Никол Пашинян

Комментируя прежние подходы к диалогу с Баку и Анкарой, глава правительства объяснил, почему старый формат контактов был неэффективен.

"В наших отношениях с Азербайджаном и Турцией мы всегда действовали через третьи страны, то есть 90% или более наших заявлений и планов мы обсуждали через третьи страны"

- Никол Пашинян

По словам премьера, общаться через посредников ненадежно. Третьи страны могут искажать информацию ради собственной выгоды, что долгие годы мешало достичь мира. Поэтому Армения решила вести переговоры напрямую.

"И мы изменили свою позицию, мы заявили, что если нам есть о чем поговорить с Турцией и Азербайджаном, а они у нас, безусловно, есть, то почему бы нам не поговорить? "

- Никол Пашинян

Пашинян также отметил важность открытия транспортных маршрутов. Главными шагами в этом направлении он назвал запуск железной дороги Гюмри-Карс и реализацию проекта TRIPP. По его мнению, это укрепит мир и сотрудничество в регионе.

Для продвижения этой стратегии армянское руководство планирует развивать платформу 3+3. Этот формат предполагает участие трех стран Южного Кавказа, Азербайджана, Армении и Грузии, а также России, Турции и Ирана.

"Участие РФ в этом формате также важно для конструктивной трансформации отношений между Арменией и Россией"

- Никол Пашинян

Перспективы Армении

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц отметил безусловно позитивное влияние на развитие Армении налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией, позволяющее республики выйти из многолетней транспортной и экономической изоляции в регионе.

"Поскольку Азербайджан и Турция – соседи Армении, для нее крайне важно наладить весь спектр отношений с этими государствами. Открытие границ и запуск экономических контактов, что мы уже наблюдаем в случае Азербайджана, будут способствовать экономическому росту Армении, поскольку будет развиваться как двусторонняя торговля, так и транзит", - прежде всего сказал он.

"Налаживание отношений Армении с Азербайджаном и Турцией пойдет на пользу всему региону в том числе из-за более эффективного использования его транзитного потенциала благодаря полноценному запуску транспортных коридоров, которые проходят через территорию Южного Кавказа – прежде всего в направлении "Восток-Запад"", - сообщил Константин Тасиц.

При подписании мирного договора с Азербайджаном Армения выполнит условие для открытия турецко-армянской границы. "Это будет способствовать росту торговли и удешевлению импортных товаров, который Армения закупает в Турции. Сейчас существует достаточно большая наценка из-за закрытых границ. Кроме того, возникнет еще одно направление для армянского экспорта, который в настоящее время осуществляется в основном через грузинские порты и частично через Иран", - указал регионовед.

"Открытие границ с Турцией позволит экспортерам Армении выйти в Средиземное море и получить альтернативный доступ к Черному морю, и это тоже будет способствовать снижению транзитных тарифов для армянского экспорта и, как следствие, повышению его конкурентоспособности на внешних рынках. При этом ряд армянских экспертов видят риски в том, что турецкие товары, в свою очередь, обострят конкуренцию на армянском рынке", - заключил Константин Тасиц.