Пашинян рассказал, когда Армения выйдет из ОДКБ

Решение о выходе Армении из ОДКБ будет принято руководством страны тогда, когда это потребуется, заявил Пашинян в рамках дебатов на вопрос Карапетяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил, что если понадобится, республика выйдет из состава Организации Договора о коллективной безопасности.

Вопрос о ситуации с заморозкой участия Армении в ОДКБ и выходе из организации задал Пашиняну член правления партии "Сильная Армения" и племянник лидера партии Самвела Карапетяна Нарек Карапетян.

"Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем <...>. Понадобится - выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем"

– Никол Пашинян

О том, что членство Армении в ОДКБ заморожено армянский премьер объявил в сентябре 2024 года а в декабре объявил, что отношения Еревана и ОДКБ прошли точку невозврата.