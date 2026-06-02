Вестник Кавказа

В ОДКБ продолжают считать Армению членом организации

Вывеска ОДКБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ОДКБ продолжает считать Армению членом организации. Решений из Еревана по этому вопросу не поступало.

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают считать Армению полноправным членом организации, вопрос о статусе Еревана не обсуждался. В организации предпочитают не фокусировать внимание на риторике внутри Армении, которая связана с внутренней политикой республики. 

"Я думаю, этот вопрос политический и до настоящего момента Организация Договора о коллективной безопасности считает Армению полноправным членом ОДКБ. Других вводных или решений со стороны Республики Армения не поступало. Риторика, которая звучит со стороны политических деятелей Армении или других государств, предвыборная или поствыборная, она разная"

– генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков

Отметим, что Армения не участвует в заседании Совета министров обороны государств ОДКБ, которое в настоящий момент проводится в Московской области. При этом флаг РА выставлен вместе с флагами других стран-членов организации.

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