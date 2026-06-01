Вестник Кавказа

Связи братских народов Армении и России переживут нападки ЕС – СВР

Связи братских народов Армении и России переживут нападки ЕС – СВР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В СВР заявили, что отношения Армении и России переживут агрессивную политику ЕС, направленную на разрыв связей двух стран.

В Службе внешней разведки (СВР) заявили, что исторические и культурные связи братских народов России и Армении не могут пострадать от действий Евросоюза, направленных на разрыв отношений двух стран. 

"Хотелось бы в этой связи напомнить еврочиновникам, что история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза. Духовно-религиозные связи наших братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов"

– СВР 

Как отметили в СВР, Брюссель стремится ограничить влияние Русской православной церкви в Армении. Европейские власти, по данным Службы, поставили условием евроинтеграции Еревана разрыв многовековых духовных связей с Москвой.

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