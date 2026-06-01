В СВР заявили, что отношения Армении и России переживут агрессивную политику ЕС, направленную на разрыв связей двух стран.

В Службе внешней разведки (СВР) заявили, что исторические и культурные связи братских народов России и Армении не могут пострадать от действий Евросоюза, направленных на разрыв отношений двух стран.

"Хотелось бы в этой связи напомнить еврочиновникам, что история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза. Духовно-религиозные связи наших братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов"

– СВР

Как отметили в СВР, Брюссель стремится ограничить влияние Русской православной церкви в Армении. Европейские власти, по данным Службы, поставили условием евроинтеграции Еревана разрыв многовековых духовных связей с Москвой.