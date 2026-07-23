Атырауский НПЗ заработал на полную мощность

После планово-предупредительных работ, завершившихся досрочно, Атырауский нефтеперерабатывающий завод вышел на полный технологический режим: сегодня предприятие перерабатывает 16,2 тысяч тонн нефти в сутки.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) после завершения планово-предупредительных работ вышел на полный технологический режим, сообщили в пресс-службе предприятия.

"С 8 июля предприятие начало приему первой нефти. Его технологические установки заработали на 1,5 суток раньше срока, предусмотренного графиком Минэнерго Казахстана"

- сообщение

На сегодняшний день предприятие перерабатывает 16,2 тыс т нефти в сутки и после возобновления производственных процессов переработало 157 тыс т сырья. С момента выхода установок на технологический режим НПЗ уже отгрузил 35,3 тыс т бензина, 48,7 тыс т дизельного топлива и 5,7 тыс т сжиженного нефтяного газа. Поставка топлива осуществляется без задержек, передает агентство Kazinform.

Напомним, в ходе ремонта на предприятии проверили 20 реакторов, 213 емкостей, 32 колонн и 231 единицы теплообменного оборудования, заменили катализаторы и отдельные участки трубопроводов.

Планово-предупредительные работы стартовали 26 июня.