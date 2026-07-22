Нефть Казахстана: сколько, где добывается, кому принадлежит и кому продается?

Экспорт нефти из Казахстана в последние дни снизился из-за проблем на терминале КТК, работа которого была приостановлена из-за атак беспилотных средств. Министерство энергетики страны сообщает, что эта мера техническая и временная, то есть проблем с добычей нет и через какое-то время она будет восстановлена.

Сколько в Казахстане нефти?

У Казахстана есть нефть, притом достаточно много. Доказанные нефтяные запасы Казахстана - 30 млрд баррелей. Это в три раза меньше, чем у России, и на пять миллиардов баррелей больше, чем у Катара. В рейтинге глобальных производителей Казахстан на 12-м месте (Россия, для сравнения, на 9-м, а США - на 8-м месте в мире). Запасы нефти в Казахстане составляют 1,7% от мировых и при нынешних темпах добычи их хватит примерно на 40 лет.

Сколько нефти добывает Казахстан?

Добыча нефти в Казахстане стабильно растет с 2000-х годов и, на сегодняшний день, составляет чуть более 2,15 млн баррелей в день, что в пять раз меньше, чем у России и на 150 тыс. баррелей больше, чем у Норвегии. По добыче нефти Казахстан на 11-м месте в мире. Из всего объема добычи на внутренние нужды идут чуть более 412 тыс. баррелей в день, остальные почти 1,5 млн баррелей в сутки уходят на экспорт. Казахстан - чистый экспортер нефти, это означает, что страна отправляет на продажу больше нефти и нефтепродуктов, чем закупает.

Откуда в Казахстане нефть?

Значительная доля казахской нефти добывается из месторождений Каспийского бассейна в западной части страны. Самые крупные месторождения Казахстана:

Тенгиз на северо-востоке Каспийского моря в Атырауской области. Открытое в 1979 году месторождение - одно из самых глубоких и больших в мире; Кашаган - морское месторождение на севере Каспийского моря; Карачаганак - на северо-западе Казахстана рядом с российской границей.

На эти три месторождения приходится около 65% нефтяной добычи в Казахстане. Еще 35% нефти добываются на более мелких месторождениях Мангистауской области на юго-западе Казахстана, в Актюбинской области на западе страны и в центральной Тургайской области.

Кто добывает нефть в Казахстане?

Вся нефть Казахстана, как природный ресурс, является государственной собственностью. А вот добывают нефть в стране не только местная государственная компания КазМунайГаз, но и ряд иностранных корпораций, которые заключили с правительством страны долгосрочные контракты.

Самая большая доля добычи казахской нефти, около 40%, приходится на две американские компании Chevron и ExxonMobil. У обеих есть доли в консорциумах по добыче на месторождениях Тенгиз и Кашаган;

Примерно 25% добычи казахской нефти приходится на государственную КазМунайГаз;

На итальянскую Eni, французскую Total и британскую Shell в общем приходится 15% добычи нефти в Казахстане;

Китайские компании, в первую очередь, CNPC контролируют около 15% нефтяного производства в стране;

до 2026 года на российскую компанию ”Лукойл” приходилось около 5% добычи в Казахстане.

Сколько в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов?

НПЗ в Казахстане перерабатывают нефть в бензин, дизельное топливо и авиационный бензин. В стране три главных нефтеперерабатывающих завода:

Атырауский Павлодарский Шымкентский.

Как сообщает министерство энергетики, к 2033 году в стране появится четвертый НПЗ, благодаря которому внутренние нужды страны будут полностью удовлетворены. На экспорт Казахстан нефть не перерабатывает из-за нехватки производственных мощностей.

Кому Казахстан продает нефть?

По данным за 2024 год, Казахстан продал нефти на $46,5 млрд. Главный экспортный рынок - это Европа, на которую приходится около 70% поставок.

Италия получает примерно 38% казахской нефти;

Нидерланды - 10%

Франция - почти 7%

Греция, Австрия и Румыния - по 6%

Болгария - 3%

Германия - 2%

Остальные страны Европы - 7%.

В Китай Казахстан экспортирует 4% своей нефти, в Турцию и Южную Корею - по 2,5%.

Россия, будучи вторым в мире поставщиком нефти, не покупает сырую нефть у Казахстана.

Как Казахстан экспортирует нефть?

Около 80% экспорта казахстанской нефти осуществляется через Каспийский Трубопроводный Консорциум или КТК. КТК протяженностью 1,5 тыс. километров начинается на месторождении Тенгиз на западе страны и проходит через Россию до порта Новороссийск на Черном море. Там казахская нефть загружается в танкеры и отправляется покупателям в Европе и Азии.

Еще 10% казахского экспорта, в том числе и для Германии, отправлялись по нефтепроводу ”Атырау-Самара” и далее по ”Дружбе”, однако на июль-август 2026 года поставки отменены.

Около 2% экспорта в Китай доставляются по Казахстанско-китайскому нефтепроводу.

Также в последнее время для диверсификации экспорта используется Транскаспийский транспортный маршрут (Средний коридор). По нему отправляется около 2% казахской нефти.

За сколько Казахстан продает нефть?

На международном рынке Казахстан продает нефть марки CPC - высококачественную легкую смесь с низким содержанием серы. На сегодняшний день ее стоимость на бирже составляет около $93 за баррель, примерно как у американской WTI.