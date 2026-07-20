Экс-главу Каспийска арестовали по делу о взятке

Борис Гонцов, возглавлявший администрацию дагестанского Каспийска, арестовали на два месяца по делу о взятке.
Бывшего градоначальника дагестанского Каспийска Бориса Гонцова арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки, информирует пресс-служба СК по региону.
"В отношении Гонцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 сентября"
– СК РФ по республике
По данным СК, Гонцов, исполняя обязанности главы города, получил незаконное вознаграждение в размере пяти квартир.
В отношении чиновника заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.