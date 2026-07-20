Вестник Кавказа

Экс-главу Каспийска арестовали по делу о взятке

Экс-главу Каспийска арестовали по делу о взятке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борис Гонцов, возглавлявший администрацию дагестанского Каспийска, арестовали на два месяца по делу о взятке.

Бывшего градоначальника дагестанского Каспийска Бориса Гонцова арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки, информирует пресс-служба СК по региону. 

"В отношении Гонцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 сентября"

– СК РФ по республике 

По данным СК, Гонцов, исполняя обязанности главы города, получил незаконное вознаграждение в размере пяти квартир. 

В отношении чиновника заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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