Нефть ускорила рост: Brent поднялась выше $94,5

В среду на торгах нефть Brent превысила $94 за баррель, последний раз до такого уровня цены на нефть поднимались 11 июня. Дорожают и другие сорта нефти – WTI, Azeri Light, URALS.

Нефть марки Brent дорожает 22 июля почти на 3,5%, цена на бирже поднялась выше $94 за баррель.

На лондонской бирже ICE сентябрьские фьючерсы на Brent на 9.43 мск подскочили до $93,19 за баррель, что превышает уровень закрытия предыдущей сессии на 2,4%. Затем рост ускорился: на 10:36 мск Brent прибавила 3,48%, цена достигла $94,18 за баррель, к 10:42 мск – $94,61 за баррель (плюс 3,96%).

Дорожают также сентябрьские фьючерсы на WTI: плюс 3,97%, до $87,69 за баррель.

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light приблизилась к $99 – рост составил около 5%, цена достигла $98,73 на условиях CIF в итальянском порту Аугуста. Цена на Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан выросла также на 5%, до $94,81.

Цена сырой нефти марки URALS поднялась до $60,97 за баррель.