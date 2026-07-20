Вестник Кавказа

Трамп готов рассмотреть возможность дополнительного давления на Израиль

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Глава Белого дома не исключает, что США окажут дополнительное давление на Израиль. Соответствующее заявление он сделал на встрече с ливанским лидером.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал на встрече с коллегой из Ливана Джозефом Ауном, что рассмотрит возможность дополнительных шагов давления на Израиль.

Таким образом он отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что военные еврейского государства открыли огонь вблизи подразделений ливанской армии, развернутых в южной части страны.

"Я только что услышал об этом перед началом этой встречи, и мы посмотрим на это"

– глава Белого дома

Ранее сегодня глава Белого дома сообщил, что не планирует в ближайшее время завершать конфликт с Ираном.

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