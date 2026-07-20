Трамп готов рассмотреть возможность дополнительного давления на Израиль

Глава Белого дома не исключает, что США окажут дополнительное давление на Израиль. Соответствующее заявление он сделал на встрече с ливанским лидером.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал на встрече с коллегой из Ливана Джозефом Ауном, что рассмотрит возможность дополнительных шагов давления на Израиль.
Таким образом он отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что военные еврейского государства открыли огонь вблизи подразделений ливанской армии, развернутых в южной части страны.
"Я только что услышал об этом перед началом этой встречи, и мы посмотрим на это"
– глава Белого дома
Ранее сегодня глава Белого дома сообщил, что не планирует в ближайшее время завершать конфликт с Ираном.