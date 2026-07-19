CENTCOM сообщил о начале очередной серии ударов по Ирану

Американские военные заявили о начале нанесения очередной серии ударов по территории Ирана по прямому приказу президента США Дональда Трампа.
В Иране американские военные приступили к очередной волне ударов по территории республики. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Приказ об этом отдал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, уточнили в ведомстве.
"Сегодня в 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск) ВС США начали новый раунд ударов по Ирану по приказу верховного главнокомандующего"
- CENTCOM
Напомним ранее американские вооруженные силы уже проводили военные операции и наносили удары по различным целям на территории ближневосточного региона.