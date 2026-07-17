Минсельхоз Грузии утвердил новое Национальное агентство гастрономии

В Грузии появилось новое Национальное агентство - указом главы Минсельхоза в стране определили полномочия и структуру нового ведомства, которое будет защищать и популяризировать грузинскую национальную кухню.

В Грузии полноценно заработало новое Национальное агентство гастрономии, призванное защитить и пропагандировать грузинскую национальную кухню. Согласно уставу, главу агентства будет назначать министр сельского хозяйства, и его руководитель будет подотчетен министру.

Основными обязанностями нового ведомства будут идентификация национального гастрономического наследия Грузии, в том числе традиционных рецептов, и их сохранение, говорится в приказе главы Минсельхоза Грузии Давида Сонгулашвили, передает Sputnik Грузия.

Главным документом агентства будет гастрономический реестр с описанием традиционных рецептов и ингредиентов, необходимых для их приготовления.

Также в функции ведомства включены вопросы сохранения традиционных культур, сортов растений и видов продуктов и практическая поддержка наименований блюд и их географического происхождения.

Новое агентство будет работать с местными производителями, чтобы помочь им выйти на более широкий рынок сбыта, говорится в документе.

Напомним, национальное агентство гастрономии Грузии было создано в июне этого года.