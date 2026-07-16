Грузия значительно увеличила объемы экспорта соуса сацебели

Объем экспорта соуса сацебели из Грузии на международные рынки показывает стабильный рост и в июне этого года страна продала 188 т продукции на общую сумму $490 тыс.

В Грузии предприятия реализовали за июнь на внешних рынках 188 т соуса сацебели на $490 тыс. Об этом официально сообщает Министерство сельского хозяйства республики.

За год физический объем экспорта соуса вырос на 65%, а общая стоимость поставок увеличилась на 59%.

Напомним ранее главным направлением для вывоза грузинского сацебели стала Россия куда отправили 224 т продукции. Далее по объемам закупок следуют страны ЕС приобревшие 116 т продукта, США получившие 104 т, Азербайджан куда ушло 93 т и Израиль с объемом 90 т.

Исторически соус сацебели появился в Западной Грузии и представляет собой целую категорию традиционных приправ к мясу и рыбе. Изначально этот продукт делали на основе кисло-сладких фруктов, а с 19 века его стали производить преимущественно из томатов или толченых грецких орехов с добавлением зелени и пряных специй.