Вестник Кавказа

США повредили инфраструктуру иранского порта Чабахар – СМИ

Краны в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
The Times of India: США повредили портовый комплекс города Чабахар, который является единственным иранским портом с прямым выходом в Индийский океан.

ВВС США ударами с воздуха нанесли ущерб иранскому порту Чабахар на берегу Оманского залива, передает The Times of India. 

По информацию издания, ракетно-бомбовым ударом была снесена наблюдательная вышка, с помощью которой осуществлялся контроль за движением судов. 

Отметим, что Чабахар является ключевым портом торгового маршрута в Афганистан, а также крупным региональным торговым узлом. Армия США ранее дважды атаковала порт. 

Для Ирана Чабахар важнейшее значение, так как страна через него получает прямой доступ к Индийскому океану.

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