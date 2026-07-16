США повредили инфраструктуру иранского порта Чабахар – СМИ

The Times of India: США повредили портовый комплекс города Чабахар, который является единственным иранским портом с прямым выходом в Индийский океан.
ВВС США ударами с воздуха нанесли ущерб иранскому порту Чабахар на берегу Оманского залива, передает The Times of India.
По информацию издания, ракетно-бомбовым ударом была снесена наблюдательная вышка, с помощью которой осуществлялся контроль за движением судов.
Отметим, что Чабахар является ключевым портом торгового маршрута в Афганистан, а также крупным региональным торговым узлом. Армия США ранее дважды атаковала порт.
Для Ирана Чабахар важнейшее значение, так как страна через него получает прямой доступ к Индийскому океану.