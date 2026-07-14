Морпехи США досмотрели танкер вблизи Ормуза

Американские военные высадились на танкер в Оманском заливе и провели досмотр судна в рамках контроля соблюдения режима военно-морской блокады Ирана.

На борт танкера Wen Yao в Оманском заливе провели накануне высадку американские морские пехотинцы из состава 11-го экспедиционного подразделения.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнили, что с 14 июля, когда морская блокада Ирана возобновилась, американские военные "перенаправили три коммерческих судна, вывели одно из строя и высадились на одно".

Высадка состоялась 16 июля, ее целью стала проверка соблюдения режима военно-морской блокады Ирана.

В сообщении CENTCOM отмечается, что несмотря на блокаду Ирана, Ормузский пролив и прилегающие воды открыты для судоходства, исключение составляют суда, нарушающие режим блокады.