Дербент соберет ценителей дагестанских ковров

Уже в следующую среду, 22 июля, любители и ценители народных промыслов смогут посетить этнокультурный фестиваль "Квровый код Дагестана", который пройдет на месте старинного коврового рынка в Дербенте.

Уже на следующей неделе мастера дагестанского ковроткачества покажут свои работы на этнокультурном фестивале "Ковровый код Дагестана", который пройдет в Дербенте на легендарной улице Мамедбекова, где раньше располагался знаменитый старинный ковровый рынок, сообщили в Дербентском музее-заповеднике.

"Приглашаем жителей и гостей города на фестиваль "Ковровый код Дагестана" - яркое культурное событие, посвященное богатым традициям дагестанского ковроткачества, народных художественных промыслов и многовековому наследию народов Дагестана"

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Фестиваль не будет только выставкой уникальных дагестанских ковров – специалисты расскажут об истории дагестанского ковроткачества, а сами мастера проведут мастер-классы, где можно будет самому попробовать себя в традиционных ремеслах, передает портал "Это Кавказ".

Свои лучшие работы, от старинных сумахов до современных дизайнерских килимов, на фестивале представят мастерицы из Дербента, Табасарана, Ахтов, Сулейман-Стальского района, рассказала заведующая Музеем ковра и декоративно-прикладного искусства Наиля Исмаилова.

Приятно и то, что на фестивале будет работать ярмарка, где уникальные изделия, вышедшие из рук признанных мастеров, можно будет купить у них самих, причем это не только ковры, но и авторские сувениры, украшения и другие декоративные изделия.

Гости смогут пообщаться с мастерами и хранителями традиций, а завершится фестиваль большой концертной программой с национальной музыкой и танцами, говорится в сообщении.