МИД РФ: Россия развивает сотрудничество с Азербайджаном

Москва рассматривает предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова как продолжение доверительного диалога двух стран и дальнейшее расширение их сотрудничества.

Сегодня в столицу России прибудет с официальным двухдневным визитом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов: планируется его встреча и переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Стороны намерены обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, говорится в сообщении.

"Азербайджан – важный партнер России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга"

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Сейчас между двумя странами заключено более 150 международно-правовых актов, и российская сторона настроена на полное раскрытие потенциала Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и АР, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года, отмечается в документе.

Существенный потенциал у Платформы регионального сотрудничества "3+3", объединяющей Россию, Иран, Турцию и Азербайджан, Армению, Грузию. Она призвана способствовать решению любых региональных вопросов и вызовов силами самих стран региона и их соседей без деструктивного вмешательства извне.

"Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе. Как и прежде, готовы оказать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по вопросам заключения мирного договора, делимитации границы, разблокирования коммуникаций"

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Москва и Баку поддерживают регулярный доверительный диалог на высшем и высоком уровнях. Торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном укрепляются: в Азербайджане работают свыше 1400 коммерческих структур с российским капиталом, в том числе банк "ВТБ", компании "Лукойл", "Герофарм", "Сибалюкс" и другие, а свои сборочные производства в стране имеют "КАМАЗ", "ГАЗ", "Соллерс" и "Автоваз", отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Доверительные контакты постоянно поддерживают российские и азербайджанские парламентарии: 18 июня в Баку состоялось 24-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Власти двух стран ведут активное приграничное сотрудничество – 9 июля в ходе 29-го заседания Совместной Российско-Азербайджанской комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур стороны предметно обсудили вопросы мониторинга и распределения водных ресурсов между Россией и Азербайджаном, а также технические параметры эксплуатации самурского гидроузла.

Также стороны уделяют большое значение развитию российско-азербайджанского межрегионального сотрудничества - в эту работу вовлечены около 80 субъектов Российской Федерации, 18 из них заключили с Азербайджаном соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

У России и Азербайджана огромный опыт в сфере образования - сейчас в России обучаются свыше 9 тыс азербайджанских студентов, из них более 1 тыс человек – за счет средств федерального бюджета. С 2009 года в Баку функционируют филиал МГУ имени М.В.Ломоносова, с2019 года - филиал Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, в республике работают порядка 320 школ с обучением на русском языке, в азербайджанских высших учебных заведениях открыты русскоязычные факультеты.

Еще один важнейший пункт повестки дня предстоящей встречи – активизация культурно-гуманитарного сотрудничества. Имеется ряд перспективных проектов, направленных на укрепление связей в этой сфере, включая организацию взаимных гастролей творческих коллективов наших стран.

"Рассматриваем предстоящий визит Д.А.Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества", резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.